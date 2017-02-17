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Главная » НОВОСТИ » В Североморске стартовала эстафета огня III зимних Всемирных военных игр
 
 
 
 
18 Февраля 2017 года, 13:00

В Североморске стартовала эстафета огня III зимних Всемирных военных игр


СЕВЕРОМОРСК/18 февраля/БИ-ПОРТ –  В Североморске на Приморской площади главной базы стартовала торжественная эстафета огня III зимних Всемирных военных игр. Напомним,  церемония проходит в пяти городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону.  Огонь военных игр был зажжен  от пламени очага, горящего в чуме в саамской деревне. Лампаду с огнем доставили активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на бронетранспортёре БТР-82. Сопровождали их военнослужащие первой в России Арктической бригады СФ на армейских снегоходах А-1.

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В торжественном мероприятии участвуют представители командования СФ, администрации Мурманской области и ЗАТО Североморск, военнослужащие Североморского гарнизона, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и кадеты Североморского кадетского корпуса. После этого активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» доставят лампаду с огнем в Мурманск.

Отправными точками эстафеты военно-спортивного огня станут пять живописных мест России: Ловозеро мурманской области, Янтарный Калининградской области, Лопатинский маяк на Сахалине, Магнитогорский комбинат в Челябинской области и гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

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Торжественное слияние огней произойдет 23 февраля на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Далее огонь будет доставлен в Сочи, где 24 февраля пройдет официальная церемония открытия военных игр.

Военные игры объединят около 1000 представителей военного спорта из 25 стран мира. Соревнования начнутся 24 февраля в Сочи и пройдут в семи дисциплинах. 

 

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