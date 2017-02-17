В Североморске стартовала эстафета огня III зимних Всемирных военных игр

18 Февраля 2017 года, 13:00

СЕВЕРОМОРСК/18 февраля/БИ-ПОРТ – В Североморске на Приморской площади главной базы стартовала торжественная эстафета огня III зимних Всемирных военных игр. Напомним, церемония проходит в пяти городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Огонь военных игр был зажжен от пламени очага, горящего в чуме в саамской деревне. Лампаду с огнем доставили активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на бронетранспортёре БТР-82. Сопровождали их военнослужащие первой в России Арктической бригады СФ на армейских снегоходах А-1.

В торжественном мероприятии участвуют представители командования СФ, администрации Мурманской области и ЗАТО Североморск, военнослужащие Североморского гарнизона, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и кадеты Североморского кадетского корпуса. После этого активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» доставят лампаду с огнем в Мурманск.

Отправными точками эстафеты военно-спортивного огня станут пять живописных мест России: Ловозеро мурманской области, Янтарный Калининградской области, Лопатинский маяк на Сахалине, Магнитогорский комбинат в Челябинской области и гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Торжественное слияние огней произойдет 23 февраля на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Далее огонь будет доставлен в Сочи, где 24 февраля пройдет официальная церемония открытия военных игр.

Военные игры объединят около 1000 представителей военного спорта из 25 стран мира. Соревнования начнутся 24 февраля в Сочи и пройдут в семи дисциплинах.