Воскресным утром в Кировске начнется принудительный спуск лавины

18 Февраля 2017 года, 16:00

КИРОВСК/18 февраля/БИ-ПОРТ - В 10 утра 19 февраля в Кировске стартует спуск лавин. Активное воздействие на снежный покров планируется в лавинных очагах №№ 16, 17, 18, 19, которые находятся над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр. Работы продлятся до 18:00. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно ограничиваться движение транспортных средств:

- по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (от площадки ООО «Ресурс Транс» (бывший гараж «Юбилейный») до развилки на санаторий-профилакторий «Тирвас»);

- по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская;

- по автомобильной дороге к санаторию-профилакторию «Тирвас».