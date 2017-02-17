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Главная » НОВОСТИ » Воскресным утром в Кировске начнется принудительный спуск лавины
 
 
 
 
18 Февраля 2017 года, 16:00

Воскресным утром в Кировске начнется принудительный спуск лавины


КИРОВСК/18 февраля/БИ-ПОРТ - В 10 утра 19 февраля в Кировске стартует спуск лавин. Активное воздействие на снежный покров планируется в лавинных очагах №№ 16, 17, 18, 19, которые находятся над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр. Работы продлятся до 18:00. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно ограничиваться движение транспортных средств:

- по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (от площадки ООО «Ресурс Транс» (бывший гараж «Юбилейный») до развилки на санаторий-профилакторий «Тирвас»);

- по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская;

- по автомобильной дороге к санаторию-профилакторию «Тирвас».

 

 

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1.
В Кировске проходит принудительный спуск лавины
2.
В Хибинах сохраняется максимальная степень лавинной опасности
3.
В Хибинах третья степень лавинной опасности
4.
В Хибинах сохраняется значительная степень лавинной опасности
5.
Хибины всё ещё опасны
 
 
 
 
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