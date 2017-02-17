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18 Февраля 2017 года, 22:40

В Североморске 2017 человек стали участниками эстафеты огня Всемирных военных игр


СЕВЕРОМОРСК/18 февраля/БИ-ПОРТ – Мурманская область вместе с четырьмя другими военными округами была выбрана местом старта эстафеты огня Третьих зимних Всемирных военных игр. Вчера огонь на Приморскую площадь Североморска доставили на бронетранспортёре, который сопровождали армейские снегоходы А-1. Открытие торжественной церемонии состоялось после того как Юнармейцы местного отряда поднялись на сцену главной базы Северного флота с лампадой символа эстафеты.

«Сегодня каждый, кто стоит на площади может прикоснуться к огню и тепло своего сердца передать в Сочи. Мы должны пожелать нашим спортсменам только побед, – отметил в своей приветственной речи заместитель Командующего Северным флотом по работе с личным составом Анатолий Минаков. – Хочется обратиться ко всем военнослужащим армий мира: давайте сражаться только на полях спортивных сражений и баталий».

Почетным гостем мероприятия стала посол игр 2017 года семикратная чемпионка мира в женском зачете по высшему пилотажу Светлана Капанина. Она дала старт эстафеты, передав лампаду первым участникам – военнослужащим, которые победили во всеармейском этапе соревнований «Танковый биатлон».

Всего участниками передачи огня Всемирных военных игр стали 2017 человек, в том числе тысяча военнослужащих Северного флота.

Почетный-посол---Светлана-К

«В первую очередь всем хочется пожелать победы. Победы над самим собой, преодолеть себя – уже большая заслуга, поэтому тем, кто будет защищать честь страны на играх, пожелаю победы над собой и пьедестала»,  – подчеркнула Капанина. Отметим, что она занесена в книгу рекордов Гиннеса как самый титулованный пилот среди женщин в мировой спортивной авиации.

Когда лампада вернулась на сцену, право зажечь факел предоставили заслуженному мастеру спорта Ларисе Кругловой, после Светлана Капанина доставит его в Москву.

Эстафета

Одновременно с Кольским полуостровом в эстафете приняли участие такие города как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Хабаровск. Послы с этих уголков страны соберутся 23 февраля в Кремле на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, чтобы слить огни воедино. Заключительный этап эстафеты протяженностью 2017 метров, пройдет в Сочи, где будет зажжена чаша игр.

Первые Военные игры состоялись летом 1995 года. Событие посвятили годовщине окончания Второй мировой войны. Россия впервые принимает подобный аналог Олимпийских игр. Право на их проведение страна получила в 2015 году на ассамблее Международного совета военного спорта CISM в Кувейте.

Напомним, что с 23 по 28 февраля будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. В программе семь дисциплин: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах.

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