В аэропорту Каира затеяли очередную проверку

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
 
 

Видеоновости16+

В Мурманск приехала Кировская меховая фабрика
 
 
 
 

Курсы валют 18.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,9851
0,6267
1 USD
Доллар США
57,6342
0,4835
1 EUR
Евро
61,4496
0,7956
10 NOK
Норвежских крон
69,3594
0,6224
10 SEK
Шведских крон
64,8639
0,7023
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-14°
1.7 м/с
давление 745.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

Мэр Мурманска занял 5 место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
17 Февраля 2017, 16:25
Мэр Мурманска занял 5 место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
Спасатели обнаружили автомобиль семьи, пропавшей в Мурманской области
17 Февраля 2017, 16:08
Спасатели обнаружили автомобиль семьи, пропавшей в Мурманской области
Областные депутаты пообещали добиться разрешения на вылов крабов
17 Февраля 2017, 15:14
Областные депутаты пообещали добиться разрешения на вылов крабов
Судьба тест-полосок для измерения уровня сахара в крови – в руках врача
17 Февраля 2017, 13:50
Судьба тест-полосок для измерения уровня сахара в крови – в руках врача
 
 
 
 

Самое читаемое

В Североморске стартовала эстафета огня III зимних Всемирных военных игр
18 Февраля 2017, 13:00
Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух домах в Мурманске
18 Февраля 2017, 15:44
В Кандалакше задержали вымогателя
18 Февраля 2017, 15:00
В Североморске 2017 человек стали участниками эстафеты огня Всемирных военных игр
18 Февраля 2017, 22:40
Потерявшихся рыбаков нашли живыми и здоровыми
18 Февраля 2017, 12:46
Воскресным утром в Кировске начнется принудительный спуск лавины
18 Февраля 2017, 16:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В аэропорту Каира затеяли очередную проверку
 
 
 
 
19 Февраля 2017 года, 12:22

В аэропорту Каира затеяли очередную проверку


КАИР/19 февраля - Новая делегация российских экспертов по авиабезопасности прибудет в Каир для осуществления проверки мер по безопасности после замечаний российской делегации, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Основываясь на требовании российской стороны, идет установка биометрического оборудования доступа сотрудников в зону взлетно-посадочной полосы, а также проходит тренинг персонала службы безопасности по действиям на случай обнаружения подозрительных предметов», — рассказал источник в министерстве гражданской авиации Египта.

Знакомый с ситуацией источник также подтвердил возможность еще одной проверки авиабезопасности аэропорта Каира.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Эксперимент: российские специалисты пронесли в аэропорт Каира взрывное устройство
2.
СМИ: Сбербанк запустит систему оплаты в рублях в Турции
3.
Следователи проводят проверки по факту гибели туристов из Архангельска
4.
В 2016 году авиапассажиром был каждый второй житель Земли
5.
Российских туристов в Турции призывают соблюдать осторожность
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта