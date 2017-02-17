В аэропорту Каира затеяли очередную проверку

19 Февраля 2017 года, 12:22

КАИР/19 февраля - Новая делегация российских экспертов по авиабезопасности прибудет в Каир для осуществления проверки мер по безопасности после замечаний российской делегации, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Основываясь на требовании российской стороны, идет установка биометрического оборудования доступа сотрудников в зону взлетно-посадочной полосы, а также проходит тренинг персонала службы безопасности по действиям на случай обнаружения подозрительных предметов», — рассказал источник в министерстве гражданской авиации Египта.

Знакомый с ситуацией источник также подтвердил возможность еще одной проверки авиабезопасности аэропорта Каира.