В Арктике начались испытания новых образцов военной техники

19 Февраля 2017 года, 14:26

РОССИЯ/19 февраля - Испытания новых образцов военной техники начались в Арктике. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, передает РИА «Новости».

«Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», — сказал замминистра обороны.

Специалисты, по словам Булгакова, на современных образцах снегоболотоходной техники пройдут от поселка Тикси до острова Котельный, а вернутся по ледовому покрытию моря Лаптевых. В ходе испытаний будут оцениваться возможности новых образцов техники.

«Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям, и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ», — заключил Булгаков.