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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин подписал указ о легитимности выданных в Донецке и Луганске документов
 
 
 
 
19 Февраля 2017 года, 15:28

Владимир Путин подписал указ о легитимности выданных в Донецке и Луганске документов


РОССИЯ/19 февраля/БИ-ПОРТ - На территории РФ будут признаваться документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

В соответствии с текстом указа, на территории России будут признаны действительными документы «удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств», которые были выданы в Донецкой или Луганской областях украинцам и лицам без гражданства, проживающим на данных территориях на постоянной основе. Также им будет разрешено въезжать и выезжать из России без оформления виз. Отмечается, что данные меры были решено принять «временно, на период до политического урегулирования ситуации» в Донецкой и Луганской областях.

Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке приветствуют решение России о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на не контролируемой Киевом территории Донбасса, передает «Интерфакс».

Он добавил, что в ДНР «были вынуждены выпускать свои документы», так как на Украине более не признаются выданные документы об образовании, а преподаватели вузов лишены на Украине научных степеней и званий.По его словам, соответствующий указ президента России Владимира Путина открывает для жителей Донбасса возможности для легализации целого ряда прав на территории России.

 

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