Участник ДТП дважды оказался под колесами авто за полторы минуты

МУРМАНСК/19 февраля/БИ-ПОРТ – Автолюбителя дважды сбили на дороге. Стали известны подробности масштабного ДТП на Восточно-объездной дороге. В сети появились материалы, зафиксированные очевидцем.
Напомним, водитель Hyundai Getz попал в ДТП, вышел из машины и попытался установить знак аварийной остановки. В это время его сбивает Toyota Land Cruiser. Проезжавшие мимо автолюбители останавливаются, чтобы оказать помощь пострадавшему. Через полторы минуты в них «влетает» еще одно авто. Дважды пострадавший мужчина госпитализирован.