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В Мурманске «буханка» утонула в асфальте
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
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О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

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Олег Бардов:

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 20 февраля
 
 
 
 
19 Февраля 2017 года, 20:07

Мурманск: прогноз отключений на 20 февраля


МУРМАНСК/ 19 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 20 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 22 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 164, 176 (КОРП. 1), УЛ. ХАЛТУРИНА, 3

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00 ул. Крупской, 22

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00 ул. Адмирала Лобова, 45, 47
ул. Разина, 3, 5, 8
ул. Нахимова, 22
ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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