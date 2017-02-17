До -18 может похолодать в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - 20 февраля Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле. По данным Мурманскоо гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -9-14 градусов, в центральных районах до -18 градусов. Гололедица.
На северо-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-17 м/с. Медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -20 градусов, ветер южный 4-6 м/с.