В России появится школа молодого отца

20 Февраля 2017 года, 08:35

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - В России создадут специальный сайт и сеть клубов для отцов «Я папа». Там молодые родители смогут подготовиться к отцовству, общаться и обмениваться друг с другом опытом, получать консультации юристов и психологов. Задача проекта — помочь молодым отцам социализироваться.

Как рассказывает Ксения Шлямина — пресс-секретарь Объединённого молодёжного фронта, который и разрабатывал проект, пилотная версия сайта уже работает и доступна в интернете. Там молодым отцам рассказывают, что делать, когда у жены начались схватки, чем её кормить во время беременности, что делать, когда у ребёнка режутся зубы, как подготовиться к приезду жены с ребёнком из роддома.

Также мужчины, готовящиеся стать или уже ставшие молодыми отцами, могут общаться и обсуждать насущные проблемы на «Япапа форуме» и заводить личный «Япапа блог» на сайте.

Фото: ipapa.pro