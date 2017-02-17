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Главная » НОВОСТИ » Военная снегоболотоходная техника пройдёт проверку Арктикой
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 08:55

Военная снегоболотоходная техника пройдёт проверку Арктикой


РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления Минобороны России и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в условиях Арктики. В ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники им предстоит пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Республика Саха (Якутия)) до острова Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне.

Техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым для совершению марша. Личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия.

В ходе совершения автономного марша протяженностью более 2 тысяч километров будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур (до минус 60 градусов) обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особенностей Крайнего Севера.

Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов «Трэкол», которые были доработаны по требованиям военного ведомства, и конечно же, модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Вместе с этим будут исследованы в арктическом исполнении перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для обеспечения проживания и проведения обслуживания военной гусеничной техники, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения.

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