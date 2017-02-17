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Главная » НОВОСТИ » Дивизия ПВО развернётся в Арктике в 2018 году
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 10:32

Дивизия ПВО развернётся в Арктике в 2018 году


РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Министерство обороны России планирует в следующем году развернуть дивизию противовоздушной обороны в Арктике. В состав нового соединения войдут как вновь сформированные воинские части, так и те, что уже несут боевое дежурство в Арктике, сообщили «Известиям» в Воздушно-космических силах России.

Сейчас арктическое небо закрыто от авиации, крылатых ракет и беспилотников 1-ой дивизией ПВО. Полки прикрывают Кольский полуостров, а также Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Дивизия недавно пополнилась зенитно-ракетным полком, дислоцирующимся на Новой Земле, а также самым современным оружием — зенитно-ракетными системами С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь».

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, новая дивизия возьмет под контроль северное направление от Новой Земли до Чукотки и будет обеспечивать дальнюю защиту Центрального экономического района России, включая Москву, и Урала, в то время как существующая 1-я дивизия ПВО сосредоточится на обороне Кольского полуострова и расположенных там баз Северного флота.

«Прикрывать зенитно-ракетными полками от Новой Земли до Чукотки особо нечего, а вот создать сплошное радиолокационное поле необходимо. Поэтому главной ударной силой новой дивизии станут не зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а радиолокационные станции. Можно предположить, что их разместят на вновь создаваемых арктических аванпостах, возможно, даже на аэродроме Темп и базе на острове Котельный», - рассказал изданию Болтенков.

США и НАТО всегда рассматривали северное направление как наиболее удобное для удара, отмечают эксперты, однако, по их мнению, за последние годы Минобороны всё же смогло наладить наблюдение за северным направлением.

«Сейчас средства воздушного нападения развиваются стремительно, — пояснил эксперт. — Появляются малозаметные крылатые ракеты и «стелс»-беспилотники, гиперзвуковые летательные аппараты и ракеты. Поэтому северное направление должен закрыть надежный воздушный щит. Он позволит своевременно обнаружить противника, перехватить его и нанести поражение», - подчеркнул бывший офицер ПВО, военный эксперт Владислав Шурыгин.

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