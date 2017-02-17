ВТБ не планирует продавать «Ростелекому» долю в Tele2

20 Февраля 2017 года, 11:41

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вопрос о продаже мобильного оператора Tele2 компании «Ростелеком» пока не обсуждается, сообщает РБК.

«Мы на этом этапе данную тему не обсуждаем. Я не думаю, что акционеры Tele2 эту тему сегодня серьезно рассматривают», - сообщил Костин.

Он также отметил, что доли в совместном предприятии «Т2 РТК Холдинг» могут меняться, но решений по этому поводу пока не вынесено.

О намерениях ВТБ продать свою долю в Tele2 госоператору стало известно накануне. Как сообщил РБК источник на рынке телекоммуникаций, решение могло быть связано с возможным назначением зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского на должность главы «Ростелекома».

Напомним, что ВТБ приобрел 100% «Tele2 Россия» у шведской компании Tele2 AB за $2,4 млрд весной 2013 года. В 2014 году в результате объединения «Tele2 Россия» и мобильных активов «Ростелекома» был образован «T2 РТК Холдинг», в котором государственный оператор получил 45%.

Фото: © РИА Новости. Алексей Даничев