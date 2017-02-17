Пять мурманских рыболовных судов сломались в море с начала февраля

20 Февраля 2017 года, 12:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Пять случаев поломки рыболовных судов произошло в Баренцевом море в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта. В 80% случаев причиной аварии является неисправность главного двигателях.

Последний такой случай произошёл на прошлой неделе – рыболовный траулер «Шквал» потерял ход в Баренцевом море и был взят на буксир спасательным судном «Мурманрыба».

Сегодня рыбопромысловый флот предприятий Мурманской области насчитывает более 200 судов, средний возраст которых составляет 28 лет. В целом по стране 80% судов имеют срок эксплуатации более 20 лет. Вопросы обновления флота обсуждали в Мурманске весной прошлого года. Тогда глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что такие суда не соответствуют современным требованиям ни по эффективности, ни по безаварийной эксплуатации.

Чтобы решить этот вопрос был разработан законопроект, предусматривающий совершенствование порядка выдачи квот на добычу морских биоресурсов с 2019 года. Этим законопроектом предполагается убить сразу двух зайцев: фактически в принудительном порядке обновить флот российских рыбодобытчиков и обеспечить загрузку отечественных судостроительных компаний – выделение дополнительных квот предусмотрено только для тех судовладельцев, которые будут строить суда на российских верфях.

Вопрос обновления флота, когда речь идёт о российских вервях, в первую очередь упирается в его стоимость. Судостроители не любят работать с так называемым штучным заказом, когда у каждой компании есть свои уникальные требования к судам, детали для которых приходится отдельно изготавливать. Судостроителям было бы проще получить заказ на 100 одинаковых судов, это позволило бы составить план загрузки предприятия и наладить линию поставки необходимого оборудования. Не зря говорят, что оптом – дешевле.

Фото: VistaNews.ru