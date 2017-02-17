Нордавиа расширяет возможности авиапочты

20 Февраля 2017 года, 12:36

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Отправлять и получать экспресс-корреспонденцию из аэропорта в аэропорт теперь можно не только на прямых регулярных рейсах авиакомпании «Нордавиа», но и на рейсах авиакомпании «Red Wings».

«Оформление корреспонденции производится в аэропорту отправления, не позднее, чем за два часа до вылета рейса по расписанию. Если оформление произошло позже, корреспонденция будет отправлена следующим ближайшим рейсом авиакомпании», – пояснили «Би-порту» в Нордавиа.

Выдача корреспонденции осуществляется не ранее, чем через два часа после прибытия воздушного судна в аэропорту Домодедово и не ранее, чем через час после прибытия воздушного судна в остальных аэропортах.

В Мурманске экспресс–корреспонденция принимается в аэропорту на втором этаже, в офисе авиакомпании «Нордавиа–РА». Справки по телефону +7 (981) 300-29-52.

Дополнительную информацию, стоимость услуги, а также контактные данные всех офисов приёма и выдачи экспресс-корреспонденции можно узнать здесь.

Фото: charterok.ru