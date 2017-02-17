Банк ВТБ кредитует АО «Техногрупп»

20 Февраля 2017 года, 12:51

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Филиал банка ВТБ в городе Мурманске открыл АО «Техногрупп» возобновляемую кредитную линию на 50 млн рублей. Заемные средства предоставлены на два года на пополнение оборотных средств компании.

АО «Техногрупп» является официальным дистрибьютором международного концерна по производству тепловой и промышленной автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss и мирового производителя электродвигателей широкого применения, промышленной автоматики и специализированного оборудования WEG. Компания также представляет решения компаний WILLO, Siemens, KSB на территории Мурманской области и Республики Карелия.

Фото: Twitter