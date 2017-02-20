«Мурманоблгаз» оштрафован на 150 тысяч рублей за попытку выдачи платной справки

20 Февраля 2017 года, 13:14

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Комиссия Мурманского УФАС России признала в действиях ОАО «Мурманоблгаз» факт нарушения пункта Федерального закона о защите конкуренции. Как сообщили в ведомстве, «Мурманоблгаз» необоснованно уклонился от заключения с управляющей организацией ООО «Управдом» договора на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования.

Сообщается, что ООО «Управдом» обратилось в «Мурманоблгаз» с просьбой заключить договор на проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования, приложив список газифицированных жилых домов, находящихся под управлением организации. Письменного ответа от «Мурманоблгаза» по итогам рассмотрения данной заявки в адрес «Управдома» не поступило, но было установлено, что в ходе устных переговоров представитель «Мурманоблгаза» указал на необходимость заполнения управляющей организацией перечня домов и газового оборудования, подлежащего техническому диагностированию, предполагавшее в том числе внесение данных, которыми управляющая организация не располагала.

Вместе с тем «Мурманоблгаз» сообщил о готовности предоставить недостающие для заключения договора сведения, но только в порядке оказания услуги по выдаче выписки из архивных данных. Стоимость выдачи справки составляла 456,35 рублей по одному многоквартирному дому.

Представленное «Мурманоблгазом» нормативно-правовое обоснование своих действий по уклонению от заключения с ООО «Управдом» договора о техническом диагностировании внутридомового газового оборудования Комиссией Мурманского УФАС России не было признано надлежащим. В итоге, за нарушение Федерального закона о защите конкуренции и в соответствии с ч.1 ст.14.31 КоАП РФ было принято решение наложить на ОАО «Мурманоблгаз» административный штраф в размере 150 тысяч рублей.

Примечательно, что изначально сумма штрафа составляла 650 тысяч рублей. Однако комиссия УФАС с учётом двух смягчающих обстоятельств и учитывая бедственное положение «Мурманоблгаза», приняла решение снизить штраф до 150 тысяч рублей.