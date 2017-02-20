Путин назначил Рогозина председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия победы в Сталинградской битве

20 Февраля 2017 года, 13:28

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Президент Владимир Путин подписал указ «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».

Президент постановил принять предложения правительства России о праздновании в 2018 году памятной даты. Кроме того, он дал распоряжение образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий и назначить председателем оргкомитета заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина.

Правительству нужно в месячный срок утвердить состав оргкомитета, а также совместно с Российским организационным комитетом «Победа» разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Фото: Rusnext