20 Февраля 2017 года, 13:42

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В минувшую пятницу в Мурманске подвели итоги общегородского конкурса «Окно в праздник». Почетными гостями мероприятия стали заместители председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев и Игорь Морарь, депутаты Совета депутатов Юрий Гугин и Виктор Хабаров.

Конкурс, в рамках которого мурманчане украшали свои окна и лоджии к Новому году, стал уже пятым по счету. Темой этого конкурса стало российское кино. Основой большинства праздничных композиций послужили сцены из всеми любимых новогодних фильмов, экранизированных сказок и мультфильмов.

«Мурманчане принимают активное участие во всех важных мероприятиях: в озеленении города, в обустройстве клумб и благоустройстве дворовых территорий. Эту работу мы делаем вместе, – подчеркнул Михаил Белошеев. – Новогодняя иллюминация, световые конструкции, елка и, конечно, украшенные окна домов, детских садов и школ создают общую неповторимую атмосферу праздника в нашем любимом городе».

Конкурс проводился в трех номинациях: «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна квартиры жилого дома»; «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление балкона, лоджии квартиры жилого дома»; «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна в детских садах, школах, поликлиниках и учреждениях».

«В этом году конкурс собрал рекордное количество участников, – отметил Игорь Морарь. – И, конечно, все конкурсанты достойны стать победителями».

Оценивая старания конкурсантов, жюри учитывало не только общее оформление окон, балконов и лоджий, но и соответствие работ заявленной теме. Лучшие новогодние дизайнеры получили дипломы и ценные призы.

АГМ