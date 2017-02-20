Траулер «Шквал», потерявший ход в Баренцевом море, доставили в Мурманск

20 Февраля 2017 года, 14:13

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Завершилась буксировка рыбопромыслового траулера «Шквал» из восточного сектора Баренцева моря в порт Мурманска. Напомним, судно потеряло ход из-за поломки главного двигателя, и на помощь ему был отправлен спасатель «Мурманрыба».

«Траулер доставили. Погода во время буксировки была свежая:15-17 метров (скорость ветра – прим. ред.)», – сообщил «Би-порту» начальник «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

С начала февраля зафиксировано пять случаев поломки рыболовных судов в Баренцевом море. В 80% случаев причиной аварии является именно неисправность главного двигателя.

Фото: fish.gov.ru