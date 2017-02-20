«Норникель» и IBM продолжат сотрудничество в сфере развития бюджетного планирования

20 Февраля 2017 года, 20:40

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — IBM и «Норникель» объявили о дальнейшем совместном развитии системы бюджетного планирования и контроля на предприятиях компании. Использование современных ИТ-решений уже позволило «Норникелю» вдвое сократить сроки подготовки бюджета, в ближайшем будущем планируется сделать процесс бюджетирования еще более точным и быстрым, сообщают в пресс-службе компании.

Автоматизированная система бюджетного планирования «Бюджет» была внедрена в промышленную эксплуатацию два года назад. Системой пользуются более двух тысяч пользователей экономических служб группы компаний «Норникель» в России и за рубежом, а в ближайшее время будут подключены около 700 новых пользователей. Кроме того, система позволит наиболее эффективно учитывать имеющиеся в компаниях группы ресурсы и, как следствие, формировать и увязывать между собой производственные планы.

Развитие системы, по словам финансового директора «Норникеля» Сергея Малышева, позволит сделать процесс бюджетирования еще более точным и быстрым, а также снизить его трудоемкость.

Еще одним важным направлением развития системы стала автоматизация инвестиционного планирования по проектам. В 2016 году было успешно внедрено пилотное решение на базе Кольской ГМК. Модель инвестиционного планирования позволяет формировать баланс по каждому инвестиционному проекту и по всей инвестиционной программе в целом, в том числе обеспечивает планирование и мониторинг на протяжении всего срока реализации инвестиционных проектов, а также дополнительные возможности анализа за счет формирования отчетов в различных аналитических разрезах.