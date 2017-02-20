Волонтеры Мурманской области примут участие в обучающих семинарах

20 Февраля 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начинается серия выездных семинаров для волонтеров. Решение об организации мероприятий было принято на рабочей встрече регионального координационного совета по развитию добровольческого движения и штабов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Семинары будут проходить в два этапа: в первом примут участие начинающие волонтеры, во втором – волонтеры с опытом добровольческой деятельности не менее двух лет, актив движения и руководители. Во время обучения участники узнают, в частности, как правильно построить волонтерскую акцию социальной направленности, как организовать командную работу и многое другое.

Проведение семинаров планируется с февраля по май этого года. Сегодня семинар состоится в Александровске, 25 февраля – в Североморске. В марте семинары пройдут в Мурманске, Ковдоре, Заозерске, Видяево, Кандалакше, Ловозере, Оленегорске и Мончегорске. В апреле – в Никеле, Кировске, городе Полярные Зори, а также в других городах и поселках.