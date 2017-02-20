Мурманская область на 48 месте в рейтинге регионов России по качеству жизни

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Эксперты «РИА Рейтинг» составили рейтинг регионов России по качеству жизни за 2016 год.
При составлении рейтинга было отобрано 72 показателя, объединенные в 11 групп, характеризующие основные аспекты условий проживания в регионе.
Первые три позиции, как и в 2015 году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, рейтинговые баллы – 76,54, 76,49 и 68,55. Мурманская область на 48 месте из 85, ее рейтинговый балл – 43,47, годом ранее она была на 49 месте. Последняя строчка вновь досталась республике Тыва (12,53).