Наталья Дмитриева: мурманский суд обвиняет по делу о крушении платформы «Кольская» «невиновных»

20 Февраля 2017 года, 15:52

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Дочь погибшего капитана платформы «Кольской» Наталья Дмитриева считает, что обвиняемые Борис Лихван и Леонид Бордзиловский невиновны в крушении буровой. Сейчас в Первомайском районном суде продолжаются прения по уголовному делу, которое должно было установить причины трагедии.

«В данном процессе обвиняются невиновные люди, а многие из виновных лиц переведены в статус свидетелей и даже потерпевших. Лихван – один из немногих морских специалистов, который хоть как-то пытался исправить ситуацию, в которой оказались моряки и буровики благодаря руководству АМНГР», – начала потерпевшая свое выступление в зале суда.

По мнению Дмитриевой, суд должен вынести частное определение об усмотрении признаков виновности исполняющего обязанности гендиректора АМНГР Юрия Мелехова, его заместителя Василия Васецкого и начальника СПБУ «Кольская» Александра Коваленко. Ранее сообщалось, что Бордзиловский, исполнявший обязанности главного инженера, допустил нахождение на борту платформы людей, никак не связанных с буксировкой. Обвинение отмечало, что Коваленко обратился к Бордзиловскому для разрешения вывести на берег не участвующий в буксировке экипаж, но тот запретил. Дочь Михаила Терсина в ходе выступления обратила внимание собравшихся на ошибки, допущенные в Магадане. Ремонт, проведённый в 2011 году, не соответствовал технологии: не была проведена дефектоскопия, не были устранены многочисленные трещины в корпусе, а также к работам были привлечены сварщики без специальной сертификации. Помимо этого согласно техническим характеристикам установки, её буксировка в зимнее время запрещена.

Напомним, потерпевшие заведомо намереваются обжаловать приговор суда по этому делу из-за массовых фальсификаций. Следователь Виталий Фердер, занимавшийся расследованием, отстранён от должности и должен выплатить 100 тысяч рублей за составление 30 протоколов от имени потерпевших и свидетелей. При этом еще в марте 2016 года он в режиме видеосвязи выступал в Первомайском суде в роли свидетеля по делу.