Прокуратура взяла на особый контроль отключения электричества на котельных в Умбе

20 Февраля 2017 года, 16:10

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Терского района провела проверку и выявила нарушения в обеспечении жителей посёлка Умба коммунальными услугами по горячему водоснабжению.

В частности, в ходе проверки установлено, что руководителем отдела технического контроля и режимов потребления «КолАтомЭнергоСбыт» в адрес МУП «Жилищно-коммунальная контора» направлено уведомление о необходимости частичного ограничения режима потребления электроэнергии на котельной №2 в Умбе по причине задолженности МУП «ЖЭК» перед гарантирующим поставщиком.

В нарушение требований законодательства, на котельных №2 и №3 в Умбе было введено частичное ограничение режима потребления электроэнергии, в в связи с чем с 11 октября 2016 года по 13 февраля 2017 года домах по ул. 8 Марта отсутствовало горячее водоснабжение. Ограничив подачу электроэнергии, «КолАтомЭнергоСбыт» нарушил права граждан-потребителей, большинство из которых добросовестно выполняет свои обязанности по оплате топливных ресурсов.

Как отмечают в пресс-службе областной прокуратуры, в связи с длительным отсутствием горячего водоснабжения были ущемлены права граждан, проживающих в районе Крайнего Севера, на получение коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

13 февраля частичное ограничение режима потребления электроэнергии на котельной №2 было снято, однако 16 февраля ограничение вновь было введено, что могло привести к отключению горячего водоснабжения жителей.

Прокурором Терского района внесено представление в адрес директора филиала «КолАтомЭнергоСбыт». Поставлен вопрос о незамедлительном устранении нарушений прав жителей поселка. Рассмотрение акта реагирования и фактическое устранение нарушений на особом контроле прокуратуры.

Ранее «КолАтомЭнергоСбыт» неоднократно прибегал к подобным методам борьбы с задолженностью. В июле и в сентябре 2016 года после вмешательства прокуратуры подача электроэнергии на котельную была возобновлена.

Фото: linch_ekb - LiveJournal