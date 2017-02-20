Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получат жилищные субсидии

20 Февраля 2017 года, 16:24

СЕВЕРОМОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В Североморске 21 февраля командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов вручит 10 военнослужащим соединений, кораблей и береговых частей Северного флота свидетельства о предоставлении жилищной субсидии для приобретения (строительства) жилья.

«Церемония состоится во время проведения торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества в городском дворце культуры «Строитель». Через несколько дней каждому из военнослужащих на его банковский счёт будет перечислена денежная сумма в размере от 4,2 до 8 млн рублей», - рассказали в пресс-службе СФ.

На СФ жилищная субсидия стала самой популярной формой жилищного обеспечения военнослужащих, имеющих право на предоставление постоянного жилья. Только на первую половину 2017 года для обеспечения военнослужащих Северного флота жилищными субсидиями выделено порядка 1,4 млрд рублей. Сегодня на неё претендуют около 1000 воинов североморцев. В 2016 году субсидию получили 538 человек.

Фото: Twitter