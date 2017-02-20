Атомный ледокол «Арктика» начал обретать законченный вид

20 Февраля 2017 года, 16:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Атомный ледокол «Арктика», строительство которого ведётся «Балтийским заводом», начал обретать законченный вид. Мурманчанин Игорь Горшенин поделился фотографиями судна в сети. На снимках видно, что практически завершено строительство надстройки ледокола.

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 был спущен на воду летом 2016 года. Мощность его реакторной установки составляет 170-180 МВт, он сможет ломать льды до 4 метров толщиной и осуществлять проводку судов водоизмещением до 100 тысяч тонн. Кроме того, на судне будет располагаться медицинский блок с бригадой специалистов. Ввод в эксплуатацию ледокола запланирован на 2018 год.