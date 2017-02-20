За минувший год мурманская таможня перечислила в государственный бюджет почти 5 млрд рублей

20 Февраля 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Мурманская таможня подвела экономические итоги года: так, за 2016 год таможня перечислила в доходную часть государственного бюджета более 4,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности мурманской таможни за минувший год уменьшился по сравнению с 2015 годом на 12,4% и в стоимостном выражении составил более 4,8 млрд долларов. При этом сообщается, что объём экспорта составил 4,35 млн долларов, уменьшившись сравнению с прошлым годом на 9,7%. Объём импорта сократился на 30,2% по сравнению с показателями прошлого года и достиг 501,617 млн долларов.

Отмечается, что в 2016 году усилия мурманской таможни были сосредоточены на обеспечении максимального содействия внешней торговле, а также на снижении административных барьеров и сокращении времени совершения таможенных операций. Кроме того, внимание было уделено расширению сферы использования информационных таможенных технологий.

В течение 2016 года мурманской таможней зарегистрировано и оформлено 5873 таможенных деклараций, из них 424 деклараций на товары прошли регистрацию в автоматическом режиме. В 2015 году таких деклараций было всего 12.

Внедрение электронного и предварительного декларирования, сокращение сроков проведения таможенных операций позволило мурманской таможне сконцентрировать усилия на повышении качества аналитической работы в рамках применения системы управления рисками и контроля после выпуска товаров. Экономическая эффективность от применения мер по минимизации рисков по итогам 2016 года составила более 4 миллионов рублей. Основное внимание таможенных специалистов было направлено на выявление товаров, облагаемых минимальными ставками таможенных пошлин, и товаров имеющих схожее описание, облагаемых разными таможенными пошлинами. В итоге государственный бюджет пополнился на сумму более 3,4 миллионов рублей в виде доначисленных и довзысканных таможенных платежей.

Кроме того, специалисты мурманской таможни в 2016 году провели 44 таможенных проверки, в результате которых возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и 1 уголовное дело. Было взыскано и поступило в федеральный бюджет более 74 миллионов рублей.

Основным направлениями работы на 2017 год для мурманской таможни станут совершенствование таможенного администрирования и создание благоприятных условий для развития внешнеторговой деятельности.