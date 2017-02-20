Мурманский траулер с поломкой двигателя отбуксирован в порт Тромсё

НОРВЕГИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский траулер «Борей», потерявший ход в Баренцевом море, отбуксирован в норвежский порт Тромсё. По сообщению «NRK», неполадки связаны с главным двигателем.
Изначально экипаж старался устранить проблему самостоятельно, но не вышло. Буксиром для российского судна стал корабль береговой охраны Норвегии «Свальбард». По словам дежурного, при выполнении операции никто не пострадал. За последние 30 дней это не первый подобный случай в Баренцевом море. Накануне в порт Мурманска спасатели доставили рыбопромысловый траулер «Шквал».