Мурманск: прогноз отключений на 21 февраля

МУРМАНСК/ 20 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 февраля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 20 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 22 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 164, 176 (КОРП. 1), ХАЛТУРИНА, 3
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 15.00 бульвар Театральный, 3, 7, 8, 9, 11
ул. Книповича, 4, 6
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Бабикова, 14, 15
ул. Гагарина, 25
ул. Карла Либкнехта, 27
пр. Капитана Тарана, 19, 20
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Мира, 8, 10
ул. Старостина, 71
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.