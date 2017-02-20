В отдельных районах Мурманской области похолодает до -25 градусов

21 Февраля 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - 21 февраля Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -10-15 градусов, при прояснениях -20-25 градусов. Гололедица.

На севере Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Медленное обледенение судов.

На 20 февраля толщина льда на большинстве рек и водоёмов равна 30-65 см, что меньше нормы и прошлого года на 1-15 см, на водных объектах юго-запада области толщина льда на 1-10 см больше прошлогодней.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -12 градусов, ветер южный 4-6 м/с.