21 Февраля 2017 года, 08:15

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - Команда Ковдорского района приступила к обучению по управлению проектами развития моногородов в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Начиная с 2016 года, Фонд развития моногородов организует обучение команд, управляющих такими проектами, в ведущих учебных заведениях страны. В конце прошлого года обучение на базе Московской школы управления «СКОЛКОВО» успешно прошла команда Кировска.

В состав команды Ковдорского района включены врио главы Ковдорского района Роман Дурягин и министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, а также представители бизнеса: административный директор АО «Ковдорский ГОК» Иван Фомин, гендиректор АО «Слюдяная фабрика» Петр Кузенков и заместитель гендиректора компании «Вермикулит» Евгений Трушков.

«Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, очень актуально для Мурманской области – у нас сравнительно большое количество таких муниципальных образований. В каждом моногороде будет разработан серьезный план развития, а с течением времени решены важные задачи по уходу от монозависимости», – отметила во время оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун.