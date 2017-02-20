Мурманские прибрежники встретились с руководством Росрыболовства

21 Февраля 2017 года, 08:30

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - На площадке Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства состоялась профильная рабочая встреча заинтересованных прибрежных рыбопромышленников с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком. Об этом «Би-порту» сообщили в Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана.

На встрече обсуждались проблемные вопросы «прибрежки», в том числе обновление флота, увеличение поставок охлаждённого сырья на отечественные береговые предприятия и пункты общественного питания за счёт дополнительных квот. Участники встречи также обсудили вопрос любительского лова камчатского краба. Напомним, этот вопрос в настоящее время также обсуждается на профильном комитете Мурманской областной думы.

«Итоги обозначенной встречи показали необходимость их проведения на регулярной основе. Обещана соответствующая поддержка прибрежному рыболовству в рамках действующего законодательства с учетом обратной связи от прибрежных добывающих и береговых сообществ непосредственно на местах», - сообщили «Би-порту» в Ассоциации.