В мурманском роддоме №3 запустили новое энергопринимающее устройство

21 Февраля 2017 года, 08:50

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В мурманском родильном доме №3 введено в эксплуатацию новое энергопринимающее устройство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Это устройство позволит осуществить трехкратное резервирование электроснабжения родильного дома в полностью автоматическом режиме.

«Благодаря технологическому присоединению потребителей родильного дома №3 к новой трансформаторной подстанции максимальная электрическая мощность возможной нагрузки выросла до более чем 700 кВт, что позволяет в ближайшие 20 лет постепенно наращивать парк медицинского и технологического оборудования», - говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Напомним, в конце 2016 года появилась информация о возможном закрытии роддома №3. Тогда в социальных сетях волну негодования подняли возмущённые молодые мамы. В частности сообщалось, что роддом якобы объединят с городской больницей скорой медицинской помощи, а после вовсе превратят в отделение патологии с невнятным функционалом. Опровергнуть эту информацию поспешил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, который сообщил «Би-порту», что на 2017 год запланированы работы по технологическому присоединению учреждения к электросетям для более высокой энергетической устойчивости. В 2018 году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт медицинского учреждения. А на 2019-2020 гг. предусмотрен капитальный ремонт роддома в соответствие с действующими нормами санитарно-эпидемиологического законодательства. Позднее стало известно, что экспертным советом по организации медицинской помощи населению Мурманской области было принято решение о включении в состав городской больницы родильного дома №3. Весь медицинский персонал сохранен и продолжит работу в своих отделениях.