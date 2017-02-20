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Главная » НОВОСТИ » Лучшие образцы военной техники покажут в Мурманске и Североморске в День защитника Отечества
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 09:19

Лучшие образцы военной техники покажут в Мурманске и Североморске в День защитника Отечества


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - 23 февраля в честь Дня защитника Отечества в гарнизонах Северного флота – Мурманске и Североморске состоятся выставки вооружения, снаряжения, военной и специальной техники, которые применяются военнослужащими Северного флота для выполнения поставленных задач. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В областном центре техника займет место на площади перед отелем «Азимут» и на улице Ленинградской. В Североморске выставка будет проведена на причальном фронте военного городка соединений надводных кораблей Северного флота, который на время откроют для посетителей. Кроме того, 23 и 24 февраля в Североморском Доме офицеров флота состоится выставка исторического оружия и военной формы времён Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье.

На выставках будут продемонстрированы лучшие образцы современной военной техники, такие, как пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-400, ракетного комплекса «Бастион», БТР-82А, беспилотные летательные аппараты, испытанные артиллерийские системы «Нона», «Рапира», а также образцы инженерной техники и вездеходы, предназначенные для выполнения задач в районах Крайнего Севера и Арктики.

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Широко будет представлена система тылового обеспечения флота, а именно образцы военной формы одежды и обуви, арктические комплекты, рационы питания военнослужащих, полевая кухня и техника МТО.

Большую экспозицию водолазной техники и снаряжения подготовит управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

В ходе выставки в Мурманске состоится театрализованное представление артистов драмтеатра, выступления Ансамбля песни и пляски Северного флота, а также самодеятельных коллективов города. Пройдёт дефиле музыкантов флотского военного оркестра.

Навыки рукопашного боя в Мурманске продемонстрируют морские пехотинцы, а в Североморске выступят военнослужащие арктической бригады.

На обеих выставочных площадках будет работать полевая кухня. Посетителей угостят горячей кашей с тушёнкой и чаем.

Традиционно состоится акция «Военная служба по контракту – твой выбор». Для желающих служить на Северном флоте будет работать пункт приема граждан, где можно будет получить подробные консультации от специалистов военного комиссариата, сотрудников кадровых органов, написать заявление о поступлении на контрактную службу. Представители основных объединений и соединений Северного флота ознакомят желающих с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, и расскажут об условиях прохождения военной службы по контракту в конкретных подразделениях.

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