Ледокол «Илья Муромец» войдёт в состав Северного флота осенью 2017 года

21 Февраля 2017 года, 09:57

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - Новейший ледокол «Илья Муромец», проходящий этап достройки на «Адмиралтейских верфях», осенью 2017 года войдет в состав Военно-морского флота России. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало. Судно, строящееся для Северного флота, заложили 23 апреля 2015 года. Спуск на воду состоялся 10 июня 2016 года.

Головной ледокол проекта 21180 стал первым за 45 лет строящимся в интересах ВМФ России. «Осенью 2017 года, после проведения швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний ледокол войдет в состав Северного флота, где будет выполнять задачи обеспечения действий Арктической группировки ВМФ России» - уточнил представитель Минобороны.

Новое судно будет сочетать функции ледокола, буксира, патрульного корабля. Высокий ледовый класс и две винторулевые колонки типа «Азипод» мощностью 3,5 МВт каждая обеспечат судну хорошую маневренность и ледопроходимость в арктических морях до 1 м. Автономность его плавания составит 60 суток, дальность хода – 12 тыс. миль.