Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля»

21 Февраля 2017 года, 10:14

Вышел в свет очередной выпуск регионального делового журнала «Мурманская миля», посвященный наиболее значимым итогам 2016 года и некоторым планам наступившего 2017.

В выпуск вошли интервью с руководителями органов исполнительной власти Мурманской области, представителями науки и бизнеса, репортажи о достижениях в области заполярной энергетики, рыбной промышленности, образования и международных отношений. Интересные события культурной, деловой и светской жизни и ещё много того, о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале «Мурманская миля»!

Традиционно в декабре в конгрессно­выставочном центре «Экспофорум» проходил VI международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Организатором форума, как и всегда, выступила Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников». Репортаж с данного масштабного события: VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Традиционно в декабре уходящего года губернатор Мурманской области Марина Ковтун представила землякам основные итоги 2016 года и обозначила первоочередные задачи на 2017 год.

Глава области выступила перед депутатами Мурманской областной Думы, руководителями территориальных управлений федеральных органов государственной власти, руководителями органов местного самоуправления, бизнес­структур, общественных организаций и средств массовой информации. Фоторепортаж с ежегодного отчета губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун: НАДЕЖНЫЙ РИТМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВМЕСТЕ

2017 год ­ юбилейный для ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», компании исполняется 45 лет. Поэтому в беседе с генеральным директором МАГЭ Геннадием Семеновичем Казаниным мы подводим итоги не только минувшего 2016 года, но и пятилетки, предшествующей круглой дате. ГЕННАДИЙ КАЗАНИН: НА АКВАТОРИИ МОРЕЙ И НА СУШЕ

Есть и интригующие материалы, например, интервью с вице-губернатором Анатолием Векшиным. Результаты больших выборов, ставшие столь неожиданными для многих, новый состав Мурманской областной Думы и кадровые перестановки в областных муниципалитетах комментирует куратор внутренней политики региона в материале: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ – 2016. КОММЕНТАРИЙ АНАТОЛИЯ ВЕКШИНА

Пожалуй, один из самых интересных материалов выпуска - интервью с соучредителем компании «Норд Пилигрим» Никитой Тузовым. Этот живой диалог с молодым человеком, успешным бизнесменом, патриотом своей страны и своего края вряд ли кого-то оставит равнодушным. Затронуты такие вечные темы, как ответственность перед жизнью, что такое честь и долг, чувство собственного достоинства и предательство. «НОРД ПИЛИГРИМ». ДИАЛОГ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ЧТО ДОРОЖЕ МНОГОМИЛЛИОННЫХ КОНТРАКТОВ?

О ближайших перспективах развития столицы Хибин «Мурманской Миле» рассказал Глава города Кировска Владимир Дядик в интервью: КУРШЕВЕЛЬ ПО-КИРОВСКИ

В прошлом номере «Мурманская миля» начала публикацию фоторепортажа своего корреспондента, вернувшегося из экспедиции в труднодоступные районы Арктики на борту научно­исследовательского судна «Николай Трубятчинский». Более трех месяцев флагман научного флота Морской арктической геологоразведочной экспедиции (ОАО «МАГЭ») вел работы в высоких широтах, нередко поднимаясь за 80­ю параллель. Итак, продолжение репортажа: МАГЭ БЕРЕТ ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ

Министерству имущественных отношений Мурманской области в минувшем году исполнилось четверть века. Глава этого органа Олег Мазунов рассказал «Мурманской миле» о том, чем заняты специалисты министерства и чем пополняют казну региона: ОЛЕГ МАЗУНОВ ФОРМИРУЯ ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВА

Управляющий операционным офисом «Мурманский» АО «Альфа­Банк» Илья Довыденко, директор по розничному бизнесу Екатерина Евсюткина и директор по массовому бизнесу Наталья Корякина знакомят «Мурманскую милю» с мурманской «Альфой»: 15 ЛЕТ РАБОТЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ

О некоторых результатах ушедшего года и планах на будущее читателям журнала «Мурманская миля» рассказывает глава муниципального образования город Кола Светлана Владимировна Чукарева: СОЗДАЕМ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЛЯ ВСЕХ

В минувшем году по программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры. В древнем городе Кола появился очень красочный яркий комфортный маленький квартал, в самом живописном месте по улице Поморской. Разноцветные фасады, уютные дворы, а из окон открывается замечательный вид на реку. Первые новоселы въехали сюда еще весной прошедшего года. Построено уже три дома, последний из которых введен в эксплуатацию в конце декабря. О новых энергосберегающих технологиях рассказывает генеральный директор ОАО «Мурманскпромстрой» Виталий Меженин: НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ КВАРТИРЕ

Одной из самых актуальных тем, обсуждаемых на заседаниях Мурманской областной Думы, пожалуй, можно назвать прогноз социально­экономического развития и бюджета региона на 2017 ­ 2019 годы. Так, некоторые аспекты прогноза стали поводом для плодотворной дискуссии. Депутат от КПРФ Михаил Васильевич Антропов поделился своим мнением, какие проблемы в экономике и социальной политике региона стоят сегодня наиболее остро: МИХАИЛ АНТРОПОВ. НАШЕ БУДУЩЕЕ ПРОЕДАЮТ?

Подводя итоги минувшего года, генеральный директор ГОУП «Учебно­спортивный центр» Вера Петровна Мохова рассказала «Мурманской миле» о грядущей реконструкции плавательного бассейна, о планах по обновлению Ледового дворца и завершению работ одного из этапов по реконструкции в Долине Уюта. ВЕРА МОХОВА. ПЛАВАТЕЛЬНОМУ БАССЕЙНУ - ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ

Директор Мурманской областной филармонии Виктория Владиславовна Чачина рассказала «Мурманской миле» о реконструкции здания главной концертной площадки региона, новом органе и росте популярности концертов классической музыки среди молодежи. ВИКТОРИЯ ЧАЧИНА. И КЛАССИКА БЫВАЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ

Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова о планах, открытиях и заветной мечте в интервью «Мурманской миле»: СЕЗОН СЮРПРИЗОВ В МУРМАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ...

Уже 18 лет подряд отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» приглашает своих гостей, партнёров и просто друзей, чтобы в непринуждённой обстановке подвести итоги года прошедшего. Ну и по-дружески наградить дипломами и подарками в одиннадцати номинациях. Об этом фоторепортаж: ПРЯНИКИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ ВСЕГДА ВКУСНЕЕ