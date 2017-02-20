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Главная » НОВОСТИ » В случае глобального потепления Мурманскую область может затопить одной из первых
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 10:30

В случае глобального потепления Мурманскую область может затопить одной из первых


РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — Мурманская область может оказаться в числе затопленных территорий в случае глобального потепления. К таким выводам пришли уральские учёные. Как рассказали интернет-газете «Znak» климатологи, к середине этого века вечная мерзлота на севере страны начнет существенным образом таять.

В сотрудничестве с представителям нескольких институтов Российской академии наук, а также исследователями из Франции, Германии и Японии, уральские учёные готовятся создать верифицированную модель, прогнозирующую, что будет происходит с климатом арктической части России в ближайшие 50 лет.

Исследования основаны на сети мониторинга изотопических трассеров водного цикла.

«Изотопологи — разновидности молекул одного химического вещества, отличающиеся массой из-за различий в массах входящих в состав молекул изотопов, разновидностей атомов одного химического элемента. Измеряя соотношение изотопологов в той или иной точке планеты, в водяном паре в воздухе, в осадках или водных резервуарах, можно судить от том, откуда эта вода и как она перемещалась. Получение надежных количественных данных по изотопологам водяного пара в атмосфере и осадках для арктических регионов важно для верификации климатических моделей», - объясняет суть международного проекта заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ доктор физико-математических наук Вячеслав Захаров.

Собранные за несколько лет данные по изотопному составу воды, количеству парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, в атмосфере, а также замеры по таянию ледников с вечной мерзлотой приводят учёных к неутешительным выводам.

«По данным мониторинга на различных международных станциях, температуры вечномерзлотного слоя в Арктике за 50 лет сильно изменились. Через пять лет невооруженным глазом мы разницы, наверное, еще не заметим, но через 50 лет будет уже катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы идут по нарастающей», - отмечает Захаров.

По мнению исследователей, при плюсовых температурах растает вечная мерзлота, изменится ландшафт и зона вечной мерзлоты превратится в сильно заводненное пространство.

«Первыми, что вполне понятно, растают самые тонкие мерзлотные слои в Западной Сибири. Представьте: на 20 метров все опустится и зальется водой. Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадет, все нефтяные и газопроводы. То же Бованенково, порт Сабетта и так далее», - рассказывает Захаров.

В зону риска, по прогнозам учёных, попадают территории восьми субъектов РФ, в числе которых Мурманская и Архангельская области, а также республика Коми, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край и Якутия.

Часть исследователей, однако, полагает, что в случае затопления Земли Мурманску ничего не грозит.

«Процесс этот очень медленный, занимающий столетия и даже тысячелетия. В нашем веке я точно не стал бы делать катастрофических прогнозов. Общее повышение уровня океана в XXI веке составит не больше полуметра. А, например, Мурманск или Петропавловск-Камчатский стоят на скалах, серьезных проблем у них быть не должно», - считает директор Института глобального климата и экологии Росгидромета Сергей Семенов.

Фото: Архив Вячеслава Захарова

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