Скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин

21 Февраля 2017 года, 10:40

РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — 20 февраля, за день до своего 65-летия, умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

С 1974 года, сразу же по окончании МГИМО, он пошёл на дипломатическую службу. После пяти лет службы в отделе переводов он впервые отправился в командировку в США. С 1987 по 1989 год работал референтом международного отдела ЦК КПСС, после чего год проработал пресс-секретарем министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. В апреле 1992 года он стал заместителем главы МИД РФ Андрея Козырева, своего однокурсника, и курировал разрешение конфликта в бывшей Югославии.

В октябре 1994 года Чуркин стал послом в Бельгии и представителем России в НАТО, а затем был назначен послом в Канаде. После трех лет нахождения в кадровом резерве в 2006 году он стал постоянным представителем России в ООН.

Его друзья и коллеги в разговоре с «Известиями» поделились своими воспоминаниями о российском дипломате. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вспоминает, что Чуркин был эталоном дипломатии, отстаивал интересы страны и держал на своих плечах огромную нагрузку противоборства с противниками России, а также обладал высочайшими качествами дипломата, переговорщика и аналитика.

«Хотелось бы, чтобы светлая память о нем стала духовным маяком для нового поколения дипломатов и политиков. Хотелось бы, чтобы они понимали, как нужно служить отчизне, делу и просто идти по жизни», - рассказал Рябков.

По мнению бывшего заместителя Генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, за те 11 лет, которые Чуркин посвятил посту в ООН, его дипломатическое первенство стало общепризнанным.

«Нужно быть всегда готовым к обсуждению и решению самых неожиданных крупных международных проблем. Это очень сильно изматывает и влияет на здоровье. Мы много раз видели, как он блестяще и красиво выступает, отстаивая интересы нашей страны. Но не многие знают, какой колоссальный труд и подготовка стоят за этими выступлениями», - отмечает Орджоникидзе.

Многие коллеги считают Чуркина одним из самых талантливых дипломатов, поскольку он отличался глубокими знаниями практически любых проблем современности, пониманием подходов и интересов партнеров. При этом Чуркин не забывал об интересах своей страны, обладал мгновенной реакцией и чувством юмора. По словам экспертов, уход Чуркина из жизни стал потерей для российской дипломатии.