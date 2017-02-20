Скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ŠKODA Yeti едут к детям! ŠKODA Yeti едут к детям!
Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
 
 

Видеоновости16+

Благоустроенные дворы во всех городах и поселках Мурманской области. В России начинает работу масштабная федеральная программа
 
 
 
 

Курсы валют 21.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3304
0,3453
1 USD
Доллар США
58,0967
0,4625
1 EUR
Евро
61,6987
0,2491
10 NOK
Норвежских крон
69,6770
0,3176
10 SEK
Шведских крон
65,2310
0,3671
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-14°
3.0 м/с
давление 741.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

В Кировске принудительно спустят лавину
21 Февраля 2017, 11:05
В Кировске принудительно спустят лавину
Мурманчанин и двое членов экипажа судна, захваченного пиратами в водах Нигерии, вернутся домой
21 Февраля 2017, 10:56
Мурманчанин и двое членов экипажа судна, захваченного пиратами в водах Нигерии, вернутся домой
Лучшие образцы военной техники покажут в Мурманске и Североморске в День защитника Отечества
21 Февраля 2017, 09:19
Лучшие образцы военной техники покажут в Мурманске и Североморске в День защитника Отечества
Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получат жилищные субсидии
20 Февраля 2017, 16:24
Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получат жилищные субсидии
 
 
 
 

Самое читаемое

Министра здравоохранения Мурманской области оштрафовали на три тысячи рублей
20 Февраля 2017, 11:55
Мурманская область на 48 месте в рейтинге регионов России по качеству жизни
20 Февраля 2017, 15:40
В Мурманске пройдут гуляния, посвященные Масленице
20 Февраля 2017, 18:16
Женщина погибла при пожаре в Мурманске
20 Февраля 2017, 14:58
Наталья Дмитриева: мурманский суд обвиняет по делу о крушении платформы «Кольская» «невиновных»
20 Февраля 2017, 15:52
Пять мурманских рыболовных судов сломались в море за последний месяц
20 Февраля 2017, 12:22
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 10:40

Скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин


РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — 20 февраля, за день до своего 65-летия, умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

С 1974 года, сразу же по окончании МГИМО, он пошёл на дипломатическую службу. После пяти лет службы в отделе переводов он впервые отправился в командировку в США. С 1987 по 1989 год работал референтом международного отдела ЦК КПСС, после чего год проработал пресс-секретарем министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. В апреле 1992 года он стал заместителем главы МИД РФ Андрея Козырева, своего однокурсника, и курировал разрешение конфликта в бывшей Югославии.

В октябре 1994 года Чуркин стал послом в Бельгии и представителем России в НАТО, а затем был назначен послом в Канаде. После трех лет нахождения в кадровом резерве в 2006 году он стал постоянным представителем России в ООН.

Его друзья и коллеги в разговоре с «Известиями» поделились своими воспоминаниями о российском дипломате. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вспоминает, что Чуркин был эталоном дипломатии, отстаивал интересы страны и держал на своих плечах огромную нагрузку противоборства с противниками России, а также обладал высочайшими качествами дипломата, переговорщика и аналитика.

«Хотелось бы, чтобы светлая память о нем стала духовным маяком для нового поколения дипломатов и политиков. Хотелось бы, чтобы они понимали, как нужно служить отчизне, делу и просто идти по жизни», - рассказал Рябков.

По мнению бывшего заместителя Генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, за те 11 лет, которые Чуркин посвятил посту в ООН, его дипломатическое первенство стало общепризнанным.

«Нужно быть всегда готовым к обсуждению и решению самых неожиданных крупных международных проблем. Это очень сильно изматывает и влияет на здоровье. Мы много раз видели, как он блестяще и красиво выступает, отстаивая интересы нашей страны. Но не многие знают, какой колоссальный труд и подготовка стоят за этими выступлениями», - отмечает Орджоникидзе.

Многие коллеги считают Чуркина одним из самых талантливых дипломатов, поскольку он отличался глубокими знаниями практически любых проблем современности, пониманием подходов и интересов партнеров. При этом Чуркин не забывал об интересах своей страны, обладал мгновенной реакцией и чувством юмора. По словам экспертов, уход Чуркина из жизни стал потерей для российской дипломатии.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Официальные курсы валют на 21 февраля
2.
Официальные курсы валют на 18 февраля
3.
Официальные курсы валют на 17 февраля
4.
Система точной диагностики рака может попасть в каждую поликлинику
5.
Арендаторы жилья смогут получать налоговый вычет
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта