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Главная » НОВОСТИ » Мурманчанин и двое членов экипажа судна, захваченного пиратами в водах Нигерии, вернутся домой
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 10:56

Мурманчанин и двое членов экипажа судна, захваченного пиратами в водах Нигерии, вернутся домой


МИР/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Трое членов экипажа, захваченного пиратами в водах Нигерии, вернутся домой. Среди них мурманчанин Сергей Гусаров. По словам директора компании «Briese Crewing» Максима Нестера, во время перемещения заложников в лодки пираты увидели 20-летнего молодого человека, учитывая его возраст, преступниками было принято решение о его возвращении на судно.

«Им оказался кадет из Севастополя, который самостоятельно вернулся на судно, где скрывались двое членов экипажа. Старшему механику из Крыма и его помощнику из Мурманска удалось спрятаться в каютах парохода», – сообщает портал «ForPost».

Спасенным удалось угнать судно и вернуться в Испанию. Остальные восемь моряков продолжают находиться в плену. Ранее сообщалось, что Сергей Гусаров находится в числе заложников.

«В Испании мы поменяли экипаж. Моряки устали и должны пройти психологическую реабилитацию. Было вооружённое нападение, и люди должны побыть с родственниками, восстановить силы, потому что переход был сложный – они втроём гнали пароход 10 дней», – пояснил директор компании.

Он рассказал, что переговорный процесс с пиратами затягивается из-за суммы выкупа и способа передачи денег.

«Мы не можем прийти к консенсусу, каким образом компания будет передавать выкуп, и на каких условиях будут возвращены наши люди, кто будет им гарантировать безопасность. Пираты тоже опасаются правительственной стороны, потому что они криминальная структура и преследуются законами Нигерии», – подчеркнул Максим Нестер.

Нападение на судно BBC Caribbean произошло пятого февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли стрельбу. Сейчас расследованием занимается Следственный комитет на транспорте.

Фото: Newsler.ru

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