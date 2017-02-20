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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области будет реализован приоритетный проект по формированию современной городской среды
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 11:34

В Мурманской области будет реализован приоритетный проект по формированию современной городской среды


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году правительством России выделено более 20 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта по формированию современной городской среды. Основная цель проекта – выстраивание в городах безбарьерной инфраструктуры, доступной всем категориям граждан.

На оперативном совещании Марина Ковтун сообщила, что Мурманской области из федерального бюджета на эти цели выделено более 115 млн рублей; 2/3 субсидии пойдет на благоустройство дворовых территорий, 1/3 – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: набережных, площадей и т.д.

«Жители наших муниципалитетов получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды. Кстати, такие инициативы северяне уже выдвигают. К примеру, недавно в мою почту поступило письмо от жителей Колы, под ним стоит 145 подписей. Коляне просят содействия в реализации уже существующего проекта строительства набережной и обустройства досуговой зоны в районе улицы Поморской. Думаю, этот проект вполне может войти в число получателей субсидии. Тем более что отдельной субсидией нашей области выделено 4,6 млн. рублей на обустройство мест массового отдыха, в том числе городских парков», – рассказала Ковтун.

Губернатор также сообщила, что софинансирование из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования городской среды составит 102,2 млн рублей, на обустройство парков – 4,17 млн рублей.

О начале реализации проекта в регионе рассказала первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко. Она подчеркнула, что органам местного самоуправления необходимо организовать открытое обсуждение инициатив.

«В 2017 году в проекте будут участвовать уже готовые к воплощению проекты с утвержденной технической и проектной документацией, затем настанет черед общественных инициатив. Сейчас местным властям нужно провести работу по мониторингу всех дворовых территорий, чтобы расставить приоритеты по их благоустройству. При предоставлении субсидий региону в будущем будет рассматриваться результативность их использования: к таким показателям относится формирование муниципальных программ, утверждение правил благоустройства поселения, утверждение дизайн-проектов дворовых территорий с учетом мнения общественности. Региональный Минстрой уже разработал проект «дорожной карты» по участию муниципальных образований в проекте», – проинформировала Абраменко.

Губернатор подчеркнула, что муниципалитетам необходимо незамедлительно включиться в работу. Она дала поручение областному министерству строительства и территориального развития в сроки, установленные правительством России и федеральным Минстроем, сформировать региональную программу формирования современной городской среды на 2017 год. Кроме того, она поручила своевременно произвести распределение субсидий, заключить соглашения с муниципалитетами, взять под контроль утверждение муниципальных программ и принятие нормативно-правовых актов, а также завершение запланированных работ до конца текущего года.

Фото: rcmm.ru

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