Средняя зарплата работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области в январе составила более 36 тысяч рублей

21 Февраля 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – По итогам мониторинга заработной платы работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области за январь, среднемесячная заработная плата работников учреждений, подведомственных Министерству, составила 36643,43 рубля.

Средняя заработная плата за январь у врачей составила 75635,37 рублей; у педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 43644,39 рублей; у среднего медицинского персонала – 38611 рублей; у социальных работников – 33955,53 рублей; у младшего медицинского персонала – 32395,60 рублей.

По типам учреждений за январь заработная плата составила: в стационарных учреждениях – 34486,11 рублей; в комплексных центрах социального обслуживания граждан – 33501,10 рублей; в центрах социальной поддержки населения – 43 762,83 рублей.

Фото: Newstracker