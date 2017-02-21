Траулер «Борей» выйдет на промысел после ремонта в Норвегии

21 Февраля 2017 года, 12:14

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский траулер «Борей» после ремонта в порту Тромсё выйдет на промысел. Директор ООО «Норд-Кап» Вадим Масалытин рассказал «Би-порту», что экипаж в ходе буксировки не пострадал и задержек не будет.

«На судне произошла поломка ресивера. Сейчас проводится дефектация, которая выявит неисправности. Установят механизм, судно выйдет на промысел», – уточнил директор предприятия-судовладельца.

Напомним, буксиром для российского судна стал корабль береговой охраны Норвегии «Свальбард».

Фото: MarineTraffic