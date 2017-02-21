Опыт Кольской АЭС рекомендовали к использованию на других станциях России и мира

21 Февраля 2017 года, 12:40

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - С 3 по 17 февраля 2017 года на Кольской АЭС проходила проектно-информированная партнёрская проверка с участием экспертов Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Как подчеркнул руководитель команды экспертов Ян Наньо, главной целью было «посмотреть на работу станции, определить наиболее успешные практики и поделиться, со своей стороны, лучшим мировым опытом».

«Мы обнаружили здесь сразу восемь сильных областей, касающихся эксплуатации, охраны труда, инженерной поддержки, радиационной безопасности, химии, которые можно тиражировать на других атомных станциях», - подчеркнул он.

Мнение экспертов очень важно для сотрудников атомной станции. По словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, за последние 5 лет на Кольской АЭС были проведены 12 миссий техподдержки и партнёрских проверок МАГАТЭ и ВАО АЭС, а также несколько превизитов и рабочих встреч по обмену опытом в различных областях деятельности.

Прошедшая проверка стала уникальной в своем роде. Она проводилась по новой методологии, которая заключается в более тщательной подготовке экспертов за счет передачи им еще на подготовительном этапе ключевой информации об особенностях проверяемой АЭС. Проанализировав полученную информацию, эксперты могут заранее выделить приоритетные области для более детального анализа и лучшие практики.

«Именно такая проектно-информированная партнерская проверка в России проводилась впервые, - подчеркнул Василий Омельчук. - Мы много почерпнули в плане того, что нам необходимо делать. С другой стороны, мы поделились своим опытом».

«В ходе прошедшей партнерской проверки мы отметили серьёзные позитивные изменения. Мы не только делаем замечания, но ищем и находим много положительных моментов, которые берём на вооружение. Успех нашей совместной работы заключается в том, что Кольская АЭС абсолютно открыта, в том числе и для внешних экспертов. Это говорит о том, что станция чувствует себя сильной. Мы убедились, что на атомной станции сложились очень продуктивные отношения с ремонтными подрядчиками. Этот опыт будет предложено использовать на атомных станциях России и других стран. Кроме того, одну из сильных сторон Кольской атомной станции – использование подкранового хозяйства - Парижский Центр хочет представить у себя», - отметил заместитель директора Московского центра ВАО АЭС Сергей Фролов.

В состав команды экспертов входили специалисты из Армении, Болгарии, Венгрии, Индии, России, США, Украины и Швеции. Координировал действия экспертов ведущий специалист НИИ словацкой компании «Slovenske elektrarne» Ян Наньо.

Эксперты ВАО АЭС работали по следующим направлениям: организация и администрирование; эксплуатация; ремонт; инженерно-техническое обеспечение; опыт эксплуатации; радиационная защита; противоаварийная готовность; подготовка и квалификация персонала.