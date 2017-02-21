Мурманская область на 53 месте в рейтинг регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах

21 Февраля 2017 года, 12:55

РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство экономического развития России представило рейтинг регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах за 2016 год.

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия в России было предопределено майскими указами президента в 2012 году. С 2014 года проведение ОРВ стало обязательным для всех регионов России. При формировании рейтинга 2016 года учитывались уже реальные примеры и результаты работы.

Процент регионов, относящихся к высшему уровню качества проведения ОРВ (всего в рейтинге их четыре: высший, хороший, средний и низкий) с каждым годом растет. В первую очередь это связано с активностью руководства регионов, понимающих важность формирования благоприятного бизнес-климата на всей территории страны.

В тройке лидеров рейтинга – Ульяновская область, Ленинградская область и Хабаровский край. Мурманская область заняла 53 место из 85, это хороший уровень. Последняя строчка досталась республике Крым. Столица России – на 11 месте, а Санкт-Петербург – на 45.