Областных депутатов хотят лишать мандата за прогулы

21 Февраля 2017 года, 13:11

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — Региональные парламентарии предлагают внести изменения в закон о статусе депутата Мурманской областной Думы. С инициативой выступил глава комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко. Проект закона предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий депутата Мурманской областной Думы в случае неисполнения своих депутатских обязанностей в течение 60 и более дней.

Поясняется, что в обязанности членов регионального заксобрания входит личное участие в заседаниях Думы, а также в заседаниях комитетов, фракций, постоянных депутатских групп, рабочих органов Думы, членом которых он является. Отмечается, что при невозможности присутствовать по уважительной причине депутату необходимо заблаговременно сообщить об этом председателю Думы, комитета или того собрания, на котором парламентарий не появится.

При этом в соответствии с регламентом Мурманской областной Думы, в число уважительных причин входят болезнь депутата, нахождение его в командировке или отпуске, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи, а также невозможность находиться на заседаниях вследствие некой «непреодолимой силы».

Ранее инициатор внесения изменений в закон Владимир Мищенко, как председатель думской фракции «Единая Россия», рассказал «Би-порту», что не видит необходимости для введения штрафных санкций в отношении депутатов, которые не появляются в Думе по неуважительным причинам. При этом остальные фракции посчитали необходимым наказывать коллег за прогулы.

Проект закона будет рассмотрен на сегодняшнем заседании профильного думского комитета. Вероятно, рассмотрение инициативы продолжится на заседании Мурманской областной Думы, которое состоится 28 февраля.