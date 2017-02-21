Возможность использования плавучих теплостанций в Арктических районах России обсудили в Москве

21 Февраля 2017 года, 13:50

МОСКВА/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — 16 и 17 февраля в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась II Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов», посвященная актуальным вопросам освоения Арктики и шельфовых проектов, а также роли Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы. Кроме того, в рамках конференции обсуждались вопросы законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, мирового опыта геологоразведочных и буровых работ в сложных условиях Арктики с применением современных инновационных технологий, СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, а также международного сотрудничества.

В рамках круглого стола «Энергетика и ЖКХ Заполярья» рассматривался вопрос о возможности использования для энергоснабжения объектов Арктической зоны России распределенной сети атомных станций малой мощности (АСММ), в том числе плавучих атомных электростанций, сообщают в пресс-службе АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля».

В качестве альтернативы энергоисточникам на органическом топливе предложено использовать атомную генерацию, как полноценную, надежную и безопасную замену существующих энергомощностей, так и в качестве локальных источников энергообеспечения для освоения и развития внесетевых территорий опорных зон Арктического региона.

Напомним, что строительство плавучей атомной теплостанции «Академик Ломоносов» продолжается: накануне сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» вышли из Архангельска в сопровождении дизельного ледокола «Капитан Драницын» и доставили 10 тысяч тонн генеральных грузов, необходимых для строительства причальной стенки с целью обеспечения стоянки плавучей станции. Швартовые испытания ПАТЭС прошла в июле 2016 года, готовность энергоблока к транспортировке должна быть достигнута к концу 2017 года. Осенью 2019 года планируется завершить испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.