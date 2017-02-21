При модернизации крейсера «Адмирал Нахимов» используют 3D-моделирование

21 Февраля 2017 года, 14:13

СЕВЕРОДВИНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Скоро на крейсере «Адмирал Нахимов» начнется поставка крупногабаритного оборудования, в 2017 году запланирован монтаж систем и трубопроводов корабля. Сейчас на «Севмаше» заняты установкой корпусного насыщения, ведется подготовка к электромонтажным работам.

«При выполнении применяется инновационная методика, связанная с 3D-моделированием. Объединение многочисленного оснащения в одном пространстве в реальных условиях и проверка их взаимного расположения в модели помогает делать работу более эффективной», – сообщают в северодвинском предприятии.

Ответственный сдатчик Владимир Павлов отмечает, что опытные работы, которые были проведены трубозаготовительным цехом в некоторых помещениях судна, показали хорошие результаты.

Модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» планируют завершить до 2020 года. Он сменит флагман Северного флота «Петр Великий», который отправится на ремонт.

Работы начались в 2014 году, по их завершению ТАРКР будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России.