Мурманск и Симферополь летом свяжут восемь еженедельных рейсов

21 Февраля 2017 года, 14:46

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Воздушная гавань Заполярной столицы в предстоящем летнем сезоне рассчитывает на выполнение не менее семи рейсов в неделю на маршруте Мурманск – Симферополь. При этом большая часть из них будет субсидироваться согласно федеральной программе. Об этом «Би-порту» сообщил руководитель по авиационной коммерции ОАО «Аэропорт Мурманск» Александр Архипов.

«Мы рассчитываем, что летом из Мурманска в Симферополь будет выполняться семь-восемь прямых рейсов в неделю, поэтому жителям региона представится возможность выбрать для себя подходящий по многим параметрам (цена, расписание, авиакомпания и так далее). Мы также ведём переговоры с авиакомпаниями об открытии прямых рейсов в Геленджик», – рассказал «Би-порту» Архипов.

Ранее авиакомпания «Нордавиа» анонсировала продажи билетов на рейсы летнего расписания, включающие такие популярные направления как Сочи, Анапа, Симферополь и Калининград. По информации «Би-порта», очередную попытку зайти на мурманский рынок авиаперевозок предпринимает единственный официальный российский лоукостер «Победа». Предполагается, что низкобюджетная «дочка» национального перевозчика будет выполнять рейсы на курорты Черноморского побережья.

Руководитель по авиационной коммерции также сообщил, что в завершающей стадии находятся переговоры об открытии рейса Мурманск-Соловки, который будет выполнять авиакомпания «Оренбуржье». «К сожалению, вновь отложено решение вопроса об открытии трансграничного рейса в Тромсё, но перспектива для возобновления полётов сохраняется», – добавил Александр Архипов. Для начала полётов в Норвегию на самолёты авиакомпании «Оренбуржье» необходимо установить специальную систему предупреждения столкновений самолётов в воздухе (TCAS, – прим. ред.), стоимость которой оценивается в несколько десятков тысяч евро.

Фото: М. Паламарчук