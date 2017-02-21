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Главная » НОВОСТИ » Ледоколы Росатомфлота провели 410 судов за 2016 год
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 15:22

Ледоколы Росатомфлота провели 410 судов за 2016 год


МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — В Росатомфлоте подвели итоги деятельности предприятия за 2016 год, сообщают в организации.

В 2016 году под проводкой атомных ледоколов в акватории Северного морского пути проведено 410 судов общей валовой вместимостью 5 288 284 тонны, что в два раза превышает показатели 2015 года в 195 судов.

«Росатомфлот в контрактные сроки выполняет ледокольное обеспечение крупнейших национальных углеводородных проектов. Наши партнеры доверяют профессионализму моряков и береговых работников атомного ледокольного флота. Увеличение числа проводок, участие в новых арктических проектах – это лучшее подтверждение конкурентоспособности предприятия», - отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

Кроме того, в 2016 году в рамках в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию портового флота для задач Ямал СПГ предприятие заключило контракты с российским судостроительным предприятием ООО «Краншип» на строительство ледокольного буксира «Юрибей» проекта «Т40105» и ледокольного буксира проекта «Т3687». Окончание строительства и приемка первых двух буксиров досрочно произведены в апреле-мае 2016 года, завершение строительства оставшихся трех судов Портофлота планируется в соответствии с согласованными графиками до конца ноября 2018 года.

В числе значимых событий 2016 году утилизация атомного ледокола «Сибирь». Судно поставлено на специально подготовленную якорную стоянку СРЗ «Нерпа». Работы по выгрузке оборудования реакторного отсека, формированию блок-упаковки и ее транспортировке планируется завершить к концу ноября 2017 года.

Кроме того, в минувшем году впервые был осуществлен вывоз радиоактивных отходов, подготовленных для безопасного хранения и последующей передачи для захоронения Национальному оператору. Отмечается, что обеспечение ядерной и радиационной безопасности стало одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. Сейчас корпорация разработала план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии.

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